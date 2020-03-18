Органы опеки не получали жалоб на блогера Екатерину Диденко

Фото: соцсети
Информации о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей блогером Екатериной Диденко в органы опеки не поступало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.
"Семья на учете в учреждениях соцзащиты не состояла, за соцпомощью не обращалась. Ранее получала социальные выплаты на детей. Информации о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в органы опеки не поступало", – рассказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что на днях блогер выложила в интернет видео, на котором она стоит вместе с детьми у окна. После этого специалисты решили уточнить о состоянии детей и предложили Диденко свою помощь, от которой она отказалась, отметив, что уже работает с психологом.
"Вышли по адресу проживания семьи, но никого не оказалось дома. Связались с мамой по телефону, предложили психологическую и юридическую помощь. К сожалению, женщина от помощи отказалась", – рассказали в пресс-службе.
В конце февраля блогер Екатерина Диденко, более известная как "аптечный ревизорро", отмечала свой день рождения в банном комплексе, когда произошла трагедия с сухим льдом. В результате два человека погибли на месте. Уже в больнице скончался муж Екатерины.
В связи с этим Диденко обратилась к психологам через соцсети. После она стала делиться с подписчиками ее аккаунта в Instagram своими переживаниями.
Муж блогера Диденко знал о смертельной опасности сухого льда
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