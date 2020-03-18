"Победа" не получила разрешения от властей Черногории на вывоз клиентов в Москву

11:17
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Авиакомпания "Победа" еще не получила разрешения от властей Черногории на вывоз клиентов в Москву, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу лоукостера.
На сегодня было запланировано два вывозных рейса.
"То есть на улице останется уже почти 400 человек. Почти все отели отказывают заселять наших граждан без справки об отсутствии коронавируса", – подчеркнули в пресс-службе.
В "Победе" обратили внимание, что среди их клиентов есть онкобольные, которым необходим прием лекарств. В Черногории они закончились, добавили в авиакомпании.
17 марта черногорский премьер Душко Маркович сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. После этого правительство прекратило международное сообщение.
С 18 марта "Победа" приостановит выполнение рейсов из Внуково в черногорский Тиват. То же касается полетов авиакомпании в Братиславу и в Карловы Вары.
С 12 марта по 12 мая лоукостер не летает в Израиль. Компания также больше не отправляет в пять итальянских городов: Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
В качестве мер по профилактике распространения заболевания с 18 марта до 1 мая в Россию стал недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. Здесь зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.
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