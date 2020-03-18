Названы регионы – лидеры по трудоустройству через службы занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ростовская область стала регионом с наибольшим числом жителей, устроившихся на работу с помощью центров занятости населения (ЦЗН) в IV квартале 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роструд.
Это 87,3 тысячи человек из 161,5 тысячи обратившихся в ЦЗН. 64 тысячи из 77,5 тысячи трудоустроились в Дагестане.
Следом расположились Воронежская область (55,9 тысячи из 74 тысячи обратившихся в ЦЗН) и Краснодарский край (54 тысячи из 166,7 тысячи). Замкнул пятерку Алтайский край – 45 тысяч из 84 тысяч.
Меньше всего людей было трудоустроено в Ингушетии, на Чукотке, в Магаданской области, Ненецком АО и Республике Алтай. Всего в России за указанный период по направлению службы занятости были трудоустроены 1,1 миллиона из почти 2,8 миллиона человек, обратившихся в центры занятости.
Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, в какой соцсети россияне предпочитают искать работу. Самой эффективной из них назвали "ВКонтакте", на втором месте оказались "Одноклассники", на третьем – Instagram, четвертое занял Facebook.
55 процентов опрошенных заявили, что не считают поиск вакансий в соцсетях эффективным способом найти работу. 70 процентов признались, что использовали ими для поиска.
Россияне также поделились мыслями о желаемом уровне зарплаты. В среднем по стране жители хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. Показатели идеальной зарплаты при этом отличаются в зависимости от региона.
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