Названы регионы – лидеры по трудоустройству через службы занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ростовская область стала регионом с наибольшим числом жителей, устроившихся на работу с помощью центров занятости населения (ЦЗН) в IV квартале 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роструд.

Это 87,3 тысячи человек из 161,5 тысячи обратившихся в ЦЗН. 64 тысячи из 77,5 тысячи трудоустроились в Дагестане.

Следом расположились Воронежская область (55,9 тысячи из 74 тысячи обратившихся в ЦЗН) и Краснодарский край (54 тысячи из 166,7 тысячи). Замкнул пятерку Алтайский край – 45 тысяч из 84 тысяч.

Меньше всего людей было трудоустроено в Ингушетии, на Чукотке, в Магаданской области, Ненецком АО и Республике Алтай. Всего в России за указанный период по направлению службы занятости были трудоустроены 1,1 миллиона из почти 2,8 миллиона человек, обратившихся в центры занятости.

Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, в какой соцсети россияне предпочитают искать работу. Самой эффективной из них назвали "ВКонтакте", на втором месте оказались "Одноклассники", на третьем – Instagram, четвертое занял Facebook.

55 процентов опрошенных заявили, что не считают поиск вакансий в соцсетях эффективным способом найти работу. 70 процентов признались, что использовали ими для поиска.

Россияне также поделились мыслями о желаемом уровне зарплаты. В среднем по стране жители хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. Показатели идеальной зарплаты при этом отличаются в зависимости от региона.