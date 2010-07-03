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07:17

Облачная погода ожидается в понедельник в столичном регионе

общество погода

07:17

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Ведомости/ТАСС/Максим Стулов

Облачная погода без осадков ожидается в столичном регионе в понедельник, 18 марта. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, в области – 3-8 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что чуть выше нормы.

В столичном регионе сохраняется неустойчивая погода. Такая погодная перестройка сказывается на людях, страдающих хроническими недугами. В частности, обостряются так называемые сезонные заболевания. Граждан в этот период следует поддерживать организм, принимая выписанные врачом лекарства.

Ранее сообщалось, что новая рабочая неделя отличится циклоном и постепенным потеплением. Температура воздуха в столице будет немного превышать климатическую норму, характерную для конца марта.

Синоптики сообщили о погоде на ближайшую неделю

общество погода

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