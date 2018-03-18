Где в Москве голосовали знаменитости



К голосованию на выборах президента РФ присоединяются главы регионов, общественные деятели, известные артисты и врачи. Все они приходят на участки по месту регистрации или по прикреплению.

Как сообщает телеканал Москва 24, среди тех, кто уже сделал свой выбор Ирина Нельсон, группа "Корни", рэпер Тимати, группа "На-На", главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия, балерина Светлана Захарова, певец Стас Михайлов, Алла Борисовна Пугачева и многие другие.



Бокерия рассказал, что на выборы он пришел в прекрасном настроении, а также отметил, что сегодняшний день очень важен для истории России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, выразил надежду, что сегодняшний день пройдет "на позитивной ноте".

Проголосовала на выборах и двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова. Она участвовала в голосовании на участке №1280 в районе Выхино-Жулебино.



"Обстановка здесь прекрасная – очень много молодежи, потому что голосование проходило на базе Государственного университета управления. Все это очень приятно выглядит – молодые люди помогают людям старшего возраста, направляют на избирательный участок, подсказывают. Сегодня праздник. И не только в Выхино-Жулебино, но и на всей территории нашей необъятной Родины", – сказала она.

Она также отметила, что для избирателей на участке №1280 были организованы горячие напитки и полевая кухня.



Народный артист СССР Василий Лановой также проголосовал на выборах президента России. Он приехал в столичный Дом актера на Арбате, где находится избирательный участок № 7.

"Это действительно для нашей страны очень важный день, очень важно обеспечить фигуру настоящую, которая будет управлять нашей страной дальше. Много уже внесено преобразований на грядущее. Я думаю, что это правильно", – заявил Лановой.

Отдал свой голос на одном из избирательных участков и министр спорта Павел Колобков. Он заявил, что любой активный гражданин считает своим долгом выразить свою волю и проголосовать.



Явка на выборах президента РФ к 14:00 составила 34,72 процента. Всего в России 18 марта было открыто более 97 тысяч избирательных участков. Избирательные участки на Сахалине, в Магадане, на Чукотке и Камчатке уже завершили работу, последними закроются участки в Калининградской области.