Еще 2 514 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице еще 2 514 пациентов вылечились от COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 878 655. В Москве выявлено 1 950 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 781 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие сутки в столице скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Ранее ученые НМИЦПН имени Сербского, РУДН и НИУ БелГУ совместно с московскими и белгородскими врачами провели исследование больных коронавирусом и установили, что люди, регулярно занимающиеся различными видами аэробных тренировок, легче переносят COVID-19.