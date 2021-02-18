Еще 2 514 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В столице еще 2 514 пациентов вылечились от COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 878 655. В Москве выявлено 1 950 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 781 человек", – говорится в сообщении.
В Оперштабе добавили, что за прошедшие сутки в столице скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Ранее ученые НМИЦПН имени Сербского, РУДН и НИУ БелГУ совместно с московскими и белгородскими врачами провели исследование больных коронавирусом и установили, что люди, регулярно занимающиеся различными видами аэробных тренировок, легче переносят COVID-19.
"Это наш город": более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: