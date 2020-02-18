Ограничение на въезд граждан Китая в РФ не коснется транзитных пассажиров

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Ограничение на въезд в Россию граждан Китая не коснется транзитных пассажиров, сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда в Россию для граждан КНР с 20 февраля.

Помимо этого, с 19 февраля временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд гражданам Китая. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР.

Авиакомпаниям могут возместить убытки в связи с ограничениями полетов в Китай. Из-за вспышки коронавируса под угрозой приостановки оказалось производство автомобилей Nissan, так как комплектующие поступали с китайского завода, который временно не работает.

В России уже закрыли отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничили пересечение границы с Монголией, отменили рабочие визы для граждан КНР и вывезли из провинции Хубэй часть находящихся там россиян.