Стоимость услуг стоматологии повысилась за последние 18 лет

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Изготовление зубной коронки сейчас в среднем стоит почти 4,5 тысячи рублей, что в 20 раз дороже по сравнению с ценами 18-летней давности, сообщает News.ru.

Также за этот период подорожали услуги изготовления съемного протеза, установки пломбы и удаления зуба под местной анестезией.

Стоматолог Дмитрий Богуславский сообщил, что россияне часто обращаются в клиники для исправления "чужих ошибок". Специалист считает, что наиболее распространенным дефектом является некачественная установка пломбы.

Затем по степени востребованности идут эстетические услуги, такие как отбеливание зубов, установка виниров и коррекция прикуса.

Кроме того, россияне регулярно приходят в клиники для протезирования, имплантации и лечения парадонтальных заболеваний.

Ранее появилась информация, что в последнее время чаще всего москвичи стали обращаться к гинекологам. С точки зрения востребованности они опередили специалистов-стоматологов.