Почти 20 рейсов перенесли в трех столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов. Сообщается, что изменения затронули 18 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Внуково задержали 3 рейса и 6 отменили. В Домодедово сообщается о переносе времени вылета 4 вылетов. Еще один рейс отменили.

В Шереметьево проинформировали о задержке 4 рейсов. Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее почти 40 рейсов были перенесены в аэропортах Москвы. Причины изменений в расписании также не уточнялись.