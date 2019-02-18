Более 650 библиотек появится в России за 5 лет

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Более 650 современных муниципальных библиотек появятся в регионах России к 2024 году. Об этом заявил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

"По итогам реализации нацпроекта "Культура" к 2024 году должны быть созданы 660 библиотек в регионах. Мы хотим, чтобы через год после обновления посещение библиотек выросло хотя бы в двое, и мы бы очень хотели обратить внимание на комплектование библиотек, чтобы библиотеки получили новые книги", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что все современные библиотеки должны получить доступ в интернет, а сотрудники – пройти повышение квалификации. Наставником проекта развития библиотечной системы станет президент Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) Глория Перес-Сальмерон.

Ранее сообщалось, что более 50 произведений российских и зарубежных писателей современности стали доступны посетителям читален столичного департамента культуры. В библиотечные фонды поступило свыше 15 тысяч экземпляров книг номинантов и победителей национальных литературных премий минувшего года. Среди них роман "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова, "Июнь" Дмитрия Быкова и "Прыжок в длину" Ольги Славниковой.

Между тем раздел публицистической литературы пополнился книгой "Несовременная страна. Россия в мире XXI века" Владислава Иноземцева, ставшего номинантом премии "Просветитель". Юным читателям предложат повести "Дальние берега" Юлии Симбирской и "Два всадника на одном коне" Михаила Федорова. Книги для любого возраста горожане найдут в библиотеках семейного типа.