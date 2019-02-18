Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:38

На тюбинги предложили не пускать без шлемов и касок

общество безопасность

15:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Люди, которые отвечают за организацию катания на тюбингах, должны обеспечивать не только самой "ватрушкой", но и средствами защиты. В этом уверен член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, передает Агентство "Москва".

Депутат уточнил, что речь идет о касках или шлемах, которые, по его мнению, обязательно нужны детям.

Свищев считает, что стоит проконсультироваться с врачами и понять, какие травмы люди получают чаще всего. "Травмы, наверное, головы, потому что там же лед, столкновения. Каска должна быть в обязательном порядке", – сказал парламентарий.

Он уточнил, что ответственность за безопасность людей должна лежать на владельцах территории, где стоит горка, или организаторах аттракциона

Ранее стало известно, что с начала зимы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступило более 20 детей, получивших травмы при катании на тюбинге. Часть из них попали в реанимацию.

общество безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика