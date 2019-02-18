На тюбинги предложили не пускать без шлемов и касок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Люди, которые отвечают за организацию катания на тюбингах, должны обеспечивать не только самой "ватрушкой", но и средствами защиты. В этом уверен член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, передает Агентство "Москва".

Депутат уточнил, что речь идет о касках или шлемах, которые, по его мнению, обязательно нужны детям.

Свищев считает, что стоит проконсультироваться с врачами и понять, какие травмы люди получают чаще всего. "Травмы, наверное, головы, потому что там же лед, столкновения. Каска должна быть в обязательном порядке", – сказал парламентарий.

Он уточнил, что ответственность за безопасность людей должна лежать на владельцах территории, где стоит горка, или организаторах аттракциона

Ранее стало известно, что с начала зимы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступило более 20 детей, получивших травмы при катании на тюбинге. Часть из них попали в реанимацию.