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09:53

В Екатеринбурге предложили открыть Музей русского горя

общество культура

09:53

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Фото: wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 3.0

Музей писателя Федора Решетникова в Екатеринбурге могут переименовать в Музей русского горя. Это позволит придать творчеству писателя большую узнаваемость, сообщает РИА Новости.

По словам начальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, все музеи города обновят концепции к 300-летнему юбилею уральской столицы. В частности Объединенный музей писателей Урала было предложено переименовать в Литературный квартал.

Федор Решетников известен очерками и романами, повествующими о жизни низших слоев населения. Также в музее писателя планируется дополнить экспозицию, что должно привлечь новую аудиторию.

общество культура

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