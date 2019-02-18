В Екатеринбурге предложили открыть Музей русского горя

Музей писателя Федора Решетникова в Екатеринбурге могут переименовать в Музей русского горя. Это позволит придать творчеству писателя большую узнаваемость, сообщает РИА Новости.

По словам начальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, все музеи города обновят концепции к 300-летнему юбилею уральской столицы. В частности Объединенный музей писателей Урала было предложено переименовать в Литературный квартал.

Федор Решетников известен очерками и романами, повествующими о жизни низших слоев населения. Также в музее писателя планируется дополнить экспозицию, что должно привлечь новую аудиторию.