Вакцинацию от коронавируса прошел 91-летний житель Подмосковья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области прививку от коронавируса сделали 91-летнему жителю городского округа Домодедово. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

В пресс-службе уточнили, что пока это самый старший пациент из всех, пришедших на процедуру.

"Перед вакцинацией он прошел осмотр у врача-терапевта, который не выявил противопоказаний к вакцинации. После ему был введен первый компонент вакцины, побочных эффектов не наблюдалось", – заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Через три недели мужчине потребуется ввести второй компонент вакцины.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутник V" или "ЭпиВакКорона". Запись на процедуру доступна через портал Госуслуг.

