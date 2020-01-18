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Москва 24

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Общество

18 января, 22:38

Около трех тысяч человек уже приняли участие в крещенских купаниях в Москве

общество праздники религия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 3 тысяч человек уже окунулись в крещенские купели в столице к 21:00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Всего на водоемы пришло более 5,5 тысячи людей. Наибольшее количество отмечается на озере Святое, Мещерское и в Строгине. Первыми крещенские купания сегодня открыли на Борисовских прудах.

Массовое посещение крещенских купелей ожидается после полуночи. Во всех местах для купания дежурят более 200 спасателей, а также сотрудники полиции и скорой помощи.

В купаниях в Москве могут принять участие более 200 человек


В столице доступно 46 площадок для крещенских купаний. Это как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах.

Больше всего точек – в ТиНАО и СЗАО – 16 и 8 соответственно. В Восточном округе шесть купелей, в Юго-западном и Западном – по четыре, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО – по две, а в СВАО и САО – по одной.

Специальные площадки для купаний появились и в семи парках.

На Крещение наземный транспорт Москвы и Московской области будет работать по особому графику. 39 маршрутов общественного транспорта Москвы будут работать дольше обычного, а автобусы Мострансавто начнут курсировать по расписанию выходного дня.

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