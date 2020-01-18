Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:40

Российская система здравоохранения тратит более 1,3 трлн рублей в год на курильщиков

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране ежегодно составляют более 1,3 триллиона рублей (18,7 миллиарда долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково".

По данным специалистов, на курящих людей в России расходуется на 28,8% средств больше, чем на некурящих. Для сравнения в Израиле такие расходы насчитывают 482 миллионов долларов, в США – 170 миллиардов долларов, а в Канаде – 16,2 миллиарда.

Директор центра Наталья Комарова отмечает, что отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.

В исследовании обратили внимание, что около 15,1% смертельных исходов связаны именно с курением. Среди мужчин – более 24% смертей, среди женщин – 5,1%, от пассивного курения – 2,7%.

Накануне в аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко. Всего в начале текущего года планируется открыть для пассажиров 14 курилок.

В конце 2019 года Владимир Путин подписал закон об оборудовании специальных зон для курения в аэропортах. Курить можно будет в изолированных непрозрачных помещениях с дополнительной системой вентиляции.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика