Российская система здравоохранения тратит более 1,3 трлн рублей в год на курильщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране ежегодно составляют более 1,3 триллиона рублей (18,7 миллиарда долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково".

По данным специалистов, на курящих людей в России расходуется на 28,8% средств больше, чем на некурящих. Для сравнения в Израиле такие расходы насчитывают 482 миллионов долларов, в США – 170 миллиардов долларов, а в Канаде – 16,2 миллиарда.

Директор центра Наталья Комарова отмечает, что отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.

В исследовании обратили внимание, что около 15,1% смертельных исходов связаны именно с курением. Среди мужчин – более 24% смертей, среди женщин – 5,1%, от пассивного курения – 2,7%.

Накануне в аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко. Всего в начале текущего года планируется открыть для пассажиров 14 курилок.

В конце 2019 года Владимир Путин подписал закон об оборудовании специальных зон для курения в аэропортах. Курить можно будет в изолированных непрозрачных помещениях с дополнительной системой вентиляции.