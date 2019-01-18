Свыше 500 туалетов установили в местах крещенских купаний в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные верующие, которые захотят окунуться в прорубь в крещенскую ночь, до и после обряда смогут воспользоваться передвижными туалетами рядом с купальнями. Всего установлено 514 кабинок, сообщает пресс-служба ГБУ"Доринвест".

Компактные туалеты с 18 по 19 января будут стоять по 36 адресам округов столицы. Все, кто примет участие в обряде, смогут воспользоваться ими бесплатно.

Крещенские купания в городе начались в пятницу, 18:00 и продолжатся сутки. За безопасность и комфорт ныряльщиков отвечают медики, спасатели, а также сотрудники комплекса городского хозяйства, префектур и полиции.

О подготовке к купанию в ледяной воде ранее рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, такая процедура опасна для не закаленных людей. Те, кто у кого пока нет опыта, могут столкнуться с нарушениями в работе сердца, судорогами и быстрым развитием пневмонии от переохлаждения.

Горожанам также рекомендуют не приходить к прорубям пьяными. Выпившие люди создают опасность не только для окружающих, но и для самих себя.

