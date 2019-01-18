Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:19

Свыше 500 туалетов установили в местах крещенских купаний в Москве

общество праздники

20:19

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные верующие, которые захотят окунуться в прорубь в крещенскую ночь, до и после обряда смогут воспользоваться передвижными туалетами рядом с купальнями. Всего установлено 514 кабинок, сообщает пресс-служба ГБУ"Доринвест".

Компактные туалеты с 18 по 19 января будут стоять по 36 адресам округов столицы. Все, кто примет участие в обряде, смогут воспользоваться ими бесплатно.

Крещенские купания в городе начались в пятницу, 18:00 и продолжатся сутки. За безопасность и комфорт ныряльщиков отвечают медики, спасатели, а также сотрудники комплекса городского хозяйства, префектур и полиции.

О подготовке к купанию в ледяной воде ранее рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, такая процедура опасна для не закаленных людей. Те, кто у кого пока нет опыта, могут столкнуться с нарушениями в работе сердца, судорогами и быстрым развитием пневмонии от переохлаждения.

Горожанам также рекомендуют не приходить к прорубям пьяными. Выпившие люди создают опасность не только для окружающих, но и для самих себя.

"Жизнь в большом городе": "окунуться с головой"

общество праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика