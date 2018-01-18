Выпускники вуза в Екатеринбурге сделали для преподавателей туалет с позолотой

Фото: ТАСС/Photoshot/PHOTAS
Выпускники Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) устроили шикарный ремонт в туалетных комнатах для сотрудников и преподавателей вуза.
Об этом рассказал представитель университета. Он добавил, что студенческие туалеты также были отремонтированы накануне учебного года, передает РИА Новости.
Ранее местные СМИ опубликовали фотографии отремонтированной туалетной комнаты для женщин. Помещение отделано мрамором, а стены украшены позолотой. Кроме того, в комнате разместили картины из цветных камней.
Для удобства преподавателей в дамской комнате поставили мягкие пуфики, торшер и зеркало, на которое нанесена знаменитая цитата Софи Лорен: "Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных".
Фото: скриншот twitter.com/vanyashcherbina
Снимки роскошной уборной вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи возмутились, что по сравнению с преподавательскими туалеты для учащихся находятся в плачевном состоянии.
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