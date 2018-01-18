На чиновницу из Башкирии завели дело за взятку бумагой

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Главу сельской мэрии в Башкирии подозревают во взятке бумагой формата А4 и наличными, передает РИА Новости.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, она помогла двум местным жителям избежать отработки более 200 часов, назначенных по суду. Чиновница внесла фиктивные сведения в табели учета исполнения наказания.

Инциденты случились в ноябре 2015 года и в июле 2016 года в администрации сельского поселения Архангельский. Здесь отбывали наказание в виде обязательных работ двое местных жителей.

В первом случае чиновница приняла взятку бумагой формата А4 за шесть тысяч рублей, а во втором случае за 7,5 тысячи рублей наличными.

В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".