На чиновницу из Башкирии завели дело за взятку бумагой

18 января, 17:29
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Главу сельской мэрии в Башкирии подозревают во взятке бумагой формата А4 и наличными, передает РИА Новости.
Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, она помогла двум местным жителям избежать отработки более 200 часов, назначенных по суду. Чиновница внесла фиктивные сведения в табели учета исполнения наказания.
Инциденты случились в ноябре 2015 года и в июле 2016 года в администрации сельского поселения Архангельский. Здесь отбывали наказание в виде обязательных работ двое местных жителей.
В первом случае чиновница приняла взятку бумагой формата А4 за шесть тысяч рублей, а во втором случае за 7,5 тысячи рублей наличными.
В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".
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