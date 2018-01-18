Метеоролог рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в столице на ближайших выходных.
По ее словам, должна сохраниться зимняя погода. В субботу температура достигнет отметок в -7...-9 градусов. В воскресенье наиболее вероятное значение ночью – -5…-10 градусов. Днем не исключены прояснения, будет небольшой снег. Максимальная температура составит -4…-6 градусов, пояснила Макарова.
Она уточнила, что сейчас город находится под влиянием циклонов. 18 и 19 января Москву ждет ветреная погода, порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Столбики термометров утром 19 января покажут -7...-9 градусов в столице, -5...-10 – в области. Будет облачно и снежно, сообщает RT. Местами ожидается метель, возможен небольшой гололед, уточнила Макарова. Пешеходам и автомобилистам советуют быть внимательнее на дорогах.
18 января водителей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, поскольку в таких случаев увеличивается вероятность ДТП. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности.
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