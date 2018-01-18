Специальную награду могут учредить в Москве для матерей с 4 и более детьми

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Специальную награду "За материнский подвиг" могут учредить для женщин с четырьмя и более детьми. Награда предполагает ежемесячные выплаты.

Инициативу выдвинула председатель общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар. Она уточнила, что возможен вариант не с ежемесячными выплатами, а с разовой. В этом случае нужно учитывать тяжелое экономическое положение, заявила Айвар. По ее словам, размер выплаты должен достигать прожиточного минимума, сообщает Агентство "Москва".

Почетным званием "Мать-героиня", орденом "Материнская слава" и медалью "Медаль материнства" награждали женщин в СССР, но после его распада награды упразднили.