Путин назвал педантом журналиста, подарившего ветрозащиту коллеге

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Владимир Путин назвал педантом журналиста в новосибирской студии, который подарил ветрозащиту от микрофона коллеге, задавшей вопрос президенту без маски.

Во время пресс-конференции главы государства журналистка из Алтайского края спросила Путина, планирует ли он ставить себе вакцину от коронавируса. После ответа российского лидера к ней обратился коллега.

"Позвольте нам продолжить традицию. Мы хотим подарить вам ветрозащиту от нашего микрофона. Дело в том, что вы говорили в нее без маски. Теперь она у вас, пользуйтесь", – представитель СМИ.

"Вы педант, я бы сказал", – отреагировал президент.

Ранее Путин пообещал миллионы доз вакцины от коронавируса в начале 2021 года. Глава государства отметил, что вакцинация является приоритетным направлением для страны, но для производства достаточного количества препарата пока не хватает оборудования.

Также президент отметил, что Россия серьезно продвинулась в разработке "противоядия" против коронавируса. По словам президента, российская вакцина "Спутник V" дает уровень защиты от COVID-19 в 97%.

