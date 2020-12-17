Сотрудники call-центра комплекса социального развития приняли более 1,5 млн звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 1,5 миллиона звонков обработали сотрудники call-центра комплекса социального развития. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Специалисты отвечают на вопросы о коронавирусе и принимают заявки на социальную помощь.
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, более 626 тысяч услуг были оформлены с помощью горячей линии, большая часть из них исполнена в тот же день.
"Команда call-центра ежедневно принимает по 50 тысяч звонков. Москвичи просят помочь с покупкой лекарств, продовольствия, кормов для животных. Наши специалисты подскажут, как оформить пособие по безработице и получить другие услуги", – рассказала она.
Кроме того, через центры идет поиск людей, возможно контактировавших с больными COVID-19. С октября было выявлено более 360 из них.
Также на сайте госуслуг появился сервис, с помощью которого можно получить ответы на вопросы о противодействии коронавирусу. Он создан в качестве дополнительного инструмента для тех, у кого не получилось дозвониться до медучреждения. Помимо этого, с помощью сервиса можно оставить обращение, связанное с предотвращением распространения коронавируса.
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