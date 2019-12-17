В Госдуме оценили проект по упрощению расследования дел по обороту порнографии

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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект, по которому предлагается упростить расследование дел по обороту порнографии. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что за три года количество зафиксированных преступлений в данной сфере возросло на 22,7%. Помимо этого, есть данные о росте числа нераскрытых преступлений.

Также уточняется, что сложности в своевременном раскрытии таких правонарушений связаны с отсутствием правовых оснований для розыска преступников.

Согласно инициативе, предлагается относить связанные с распространением и оборотом порнографической деятельности преступления к подследственности следователей органов внутренних дел. В настоящее время подобные дела находятся в ведении прокуратуры.

Ранее в Госдуме был принят проект закона о штрафах за незаконную продажу билетов в театры. Согласно нововведениям, устанавливается административная ответственность за нелегальный сбыт билетов на представления.