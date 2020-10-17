Еще 2 001 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве после лечения от коронавируса вылечился 2 001 человек. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что суммарно с болезнью справились 272 227 человек.

Так, все пациенты после выписки получают соответствующие рекомендации от специалистов. Кроме этого, врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить у человека отсутствие COVID-19.

Переболевшие коронавирусом в возрасте от 18 до 55 лет, а также не имеющие хронических заболеваний, могут стать донорами плазмы. Кроме этого, выздоровевшим горожанам предлагают помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории граждан.

Также Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.

За последние сутки в Москве скончались 56 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".

