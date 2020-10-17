Еще 2 001 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве после лечения от коронавируса вылечился 2 001 человек. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что суммарно с болезнью справились 272 227 человек.
Так, все пациенты после выписки получают соответствующие рекомендации от специалистов. Кроме этого, врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить у человека отсутствие COVID-19.
Переболевшие коронавирусом в возрасте от 18 до 55 лет, а также не имеющие хронических заболеваний, могут стать донорами плазмы. Кроме этого, выздоровевшим горожанам предлагают помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории граждан.
Также Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.
За последние сутки в Москве скончались 56 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".
Попова сообщила количество заболевших COVID-19 из работающего населения
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