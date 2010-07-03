Жители дома на востоке Москвы выступили против магазина на первом этаже

Жители дома на востоке Москвы заявили, что не хотят, чтобы в их доме размещался магазин. Они рассказали, что сейчас под него готовят пространство первого этажа. Людям надоели постоянные шумные работы и грязь от ремонта. О ситуации сообщает телеканал Москва 24.

Владелец помещения уверяет, что все компенсировал: предупредил заранее о неудобствах и заплатил жильцам деньги. Однако, как рассказали телеканалу местные жители, они все равно собираются идти в прокуратуру.

Жители дома отмечают, что пятиэтажный дом технически не оснащен под магазин. Люди говорят, что постоянно нарушается режим тишины, фуры день ото дня разгружаются. Жильцы боятся, что старый дом советской постройки просто не переживет этих махинаций.

Фасад жилого дома – несущая конструкция, документы не предоставляют. Активисты этого противостояния вызывают полицию. Некоторые рабочие при этом капитулируют.

Под магазин обустраивается помещение на первом этаже и подвал. Жильцы дома уверены, что рабочие живут прямо в подвале (по крайней мере, одежду они сушат на веревке рядом с домом).

"Мы проникли в подвал, они там спят, пьют, живут, общежитие просто!" – заявили они.

В районной управе сообщили, что сейчас нет вопросов к собственнику нежилого помещения.

"В нарушение установленных норм работы проводились без оформления в установленном порядке разрешительной документации. Совместно с жилищной инспекцией города Москвы данные работы были приостановлены, до получения документов для начала работ. В настоящее время разрешение получено, и собственник возобновил работы", – сказал заместитель главы управы района Перово по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Глеб Букреев.

Местные жители, однако, считают предоставленные документы поддельными.

"Он сфальсифицировал протоколы общего собрания. Мы обращались в Мосжилинспекцию, сообщили, что никакого собрания не было!" – сказала житель дома Лилия Плюгина.

При этом собственник нежилого помещения Александр Бакулин выразил готовность доказать, что подписи настоящие. Он заявил, что сам лично подписывал документы. Он готов предоставить ведомости, подтверждающие, что жители этих квартир взяли деньги в качестве компенсации за временные неудобства, связанные со строительством магазина. Он уточнил, что на это согласились 33 квартиры, 10 квартир согласия на открытие магазина не давали. По закону, достаточно было согласия двух третей от всех квартир.

Юристы посоветовали местным жителям, если они сомневаются в подлинности подписей, обратиться в прокуратуру.

