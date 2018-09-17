Скончался писатель Николай Коняев

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Советский писатель Николай Коняев ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в петербургском Доме писателей.

"Его труды, его литературное наследие, по объему и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь очень долгую жизнь", – говорится в сообщении.

Коняев родился в 1949 году. Он родился в Ленинградской области, был выпускником Литературного института имени Горького при Союзе писателей СССР. Его рассказы переводили на многие языки, в том числе английский, китайский и иранский. Коняев занимал должность секретаря правления Союза писателей России.

Ранее стало известно, что на 67-м году жизни скончался писатель Владимир Шаров.