В Смоленской области объяснили рассылку повесток уволенным в запас

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Администрация Смоленской области объяснила, с чем связана рассылка повесток о необходимости посетить военкомат для жителей, пребывающих в запасе. Об этом сообщает ТАСС.

"Это просто регулярная, плановая процедура, которая периодически происходит. <...> военный комиссариат Смоленской области специально проанонсировал, что это просто рядовая тренировка, где рассказывают и показывают, как работают штабы и пункты приема", – заявили в пресс-службе.

В военном комиссариате области заявили, что тренировка проводится при участии администраций муниципалитетов. В рамках тренировки будут оцениваться возможности и состояние участков и штабов оповещения. Кроме того, планируется уточнить временные показатели их работы.

31 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. В Вооруженные силы России отправятся 134,5 тысячи человек. Призывная кампания проходила в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года.