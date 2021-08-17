Лавров пообещал решить проблему с вакцинацией иностранных студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С ситуацией, при которой иностранные студенты не имеют возможности привиться в России, обещал разобраться министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил во время выступления в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

"Я считаю, что это какая-то недоработка с нашей стороны. Спасибо, что вы привлекли к этому наше внимание. Это наша недоработка. Я посмотрю, в чем там проблема", – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос иностранного студента.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который тоже принимал участие во встрече, для направления на вакцинацию иностранных лиц пока нет соответствующей нормативно-правовой базы, сообщает РИА Новости.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на дистанционный формат обучения студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод. Очный формат обучения предлагается сохранить только для студентов, прошедших полный курс вакцинации или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме того, в ведомстве считают целесообразным, если вузы наряду с прочими документами будут запрашивать у студентов справки о вакцинации, перенесенной инфекции или медотводе при заселении в общежития.

