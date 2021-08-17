В среду атмосферу Москвы могут "взорвать" грозовые облака

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К вечеру среды атмосферу Москвы могут "взорвать" грозовые облака. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Жителей столицы ждет сильный ветер, град и ливни, которые принесут до 33% месячной нормы осадков.

"Солнечным и теплым утром ничто не будет предвещать "камней" с неба. Однако все изменится во второй половине дня, когда с запада подойдет контрастный холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными кучево-дождевыми облаками-двенадцатитысячниками с верхней кромкой-наковальней, уходящей в нижнюю стратосферу. Такие грозовые облака обладают колоссальной энергией и могут "взорвать" атмосферу, проливаясь интенсивными ливнями с высокой скорострельностью, когда в Москве буквально за 1 час местами может пролиться до 18–19 миллиметров осадков, или почти 2 ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности", – рассказал Тишковец.

По словам синоптика, максимальное количество осадков прогнозируется на час пик. В период с 18:00 до 19:00 ожидаются сильные ливни, которые могут привести к локальным подтоплениям. Всего, по словам эксперта, может выпасть до 25 миллиметров осадков.

"Высока вероятность перерождения конвективных облаков в кластерные суперъячейки с вращающимися грозами, сопровождаемым шквалистым воротом с порывами ветра до 18–23 метров в секунду и более, а также мозаичным градом с диаметром до 1–2 сантиметров", – подчеркнул Тишковец.

Синоптик добавил, что прохождение фронта может вызвать шквал ветра в Ленинградской области и Карелии (27 м/с), а также Смоленской, Тверской (26 м/с), Вологодской, Калужской (23 м/с), Брянской, Костромской и Ивановской (22 м/с) областях.

Ураганных значений ветер может достичь в Новгородской области, а также на границе Карелии и Ленинградской области, где местами прогнозируется до 31 м/с.

В некоторых регионах России прогнозируется возникновение смерчей.

В конце прошлой недели территорию Краснодарского края накрыл мощный мезоциклон. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что текущий август стал самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений в Анапе. В курортном городе выпала годовая норма осадков.