Еще 2 467 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице за сутки выявили еще 2 006 новых случаев коронавируса. За это время госпитализированы 692 человека, на ИВЛ находится 341 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
"В городе выздоровели еще 2 467 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 414 796", – говорится в сообщении.
Также за минувшие 24 часа в столице скончались 56 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус.
Специалисты оперштаба напомнили, что для победы над вирусом необходимо пойти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из столичных центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
За последние сутки в России выявили 20 958 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 710 (8,2%) случаев протекают без клинических проявлений.
Новый штамм коронавируса оказался не таким страшным, как считали ранее
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