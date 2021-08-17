Синоптики рассказали о погоде в столице во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице и Московской области во вторник ожидается переменная облачность и до 31 градуса тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столица и область будут находиться в теплом секторе балтийского циклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 29–31 градусов тепла, по области – до плюс 31 градуса", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в среду, 18 августа, в столичный регион придут интенсивные дожди.

По его словам, наиболее сильные дожди ожидаются также в четверг, ослабевать осадки начнут в пятницу.

Вильфанд отметил, что до конца недели в столичном регионе температура воздуха сохранится выше климатической нормы на 3–4 градуса, в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.