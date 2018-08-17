Свиридов обсудил с сотрудниками центра им. Хруничева проблемы его сохранения

Фото: Агентство "Москва"

Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов посетил государственный космический научно-производственный центр им. Михаила Хруничева, чтобы обсудить с сотрудниками проблемы ликвидации центра.

Он отметил, что приехал по приглашению работников, которые встали на защиту центра.

"Центр выпускал по 10-12 ракетоносителей в год, сейчас, к сожалению, эти цифры упали до 1-2 изделий в год. Эти цифры свидетельствуют о том, что была проведена системная работа по ликвидации этого прорывного научного центра", – цитирует Свиридова Агентство "Москва".

Также Свиридов раскритиковал предыдущее руководство центра, которое перевело в Омск большую часть производства.

"Москвичи, которые работают в этом центре, говорят, что для них абсолютно неприемлемо переезжать в другой город, перевозить свои семьи, покупать там квартиры", – сказал кандидат в столичные мэры.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".