Свиридов обсудил с сотрудниками центра им. Хруничева проблемы его сохранения

17 августа, 18:19
Фото: Агентство "Москва"
Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов посетил государственный космический научно-производственный центр им. Михаила Хруничева, чтобы обсудить с сотрудниками проблемы ликвидации центра.
Он отметил, что приехал по приглашению работников, которые встали на защиту центра.
"Центр выпускал по 10-12 ракетоносителей в год, сейчас, к сожалению, эти цифры упали до 1-2 изделий в год. Эти цифры свидетельствуют о том, что была проведена системная работа по ликвидации этого прорывного научного центра", – цитирует Свиридова Агентство "Москва".
Также Свиридов раскритиковал предыдущее руководство центра, которое перевело в Омск большую часть производства.
"Москвичи, которые работают в этом центре, говорят, что для них абсолютно неприемлемо переезжать в другой город, перевозить свои семьи, покупать там квартиры", – сказал кандидат в столичные мэры.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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