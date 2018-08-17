В ЦИК выступили против ввода наказания за призыв портить бюллетени на выборах

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В Центральной избирательной комиссии РФ не видят необходимости вводить отдельное наказание за призыв портить бюллетени на выборах, сообщил член комиссии Василий Лихачев.

По его словам, реакция на такие призывы нужна, однако работать надо скорее на профилактику и объяснять людям, что так делать не следует.

"Ведь на кого этот разбойничий призыв портить бюллетени направлен? На молодежь – они могут отреагировать, на психически больных людей. Поэтому задача даже не совершенствовать законодательство. Проблема в эффективном полноценном применении, – цитирует его Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что сектор, который касается ответственности за разного рода действия, в российском избирательном законодательстве разработан очень хорошо и не нуждается в доработках.

Ранее СМИ сообщали, что в соцсетях граждан призывают портить бюллетени на выборах.

Мосгоризбирком уже утвердил текст и количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах мэра Москвы. Всего выпустят 6,4 миллиона бюллетеней.

На выборы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".