День еврейской культуры пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ 19 августа в рамках Летней образовательной программы в лектории павильона "Рабочий и колхозница" пройдет День еврейской культуры.

Посетителям расскажут об особенностях религии, толковании еврейских текстов. Также на мероприятии пройдут кулинарные и танцевальные мастер-классы для детей и взрослых.

Как уточняется, в рамках мероприятия пройдет лекция "Еврейские заговоры и заклинания", где гости познакомятся с основными магическими текстами.

Все желающие смогут попробовать себя в народном танце, увидеть все его вариации и узнать, как изменялись традиции за последние 100 лет.

На мероприятии покажут израильский фильм "Внутренняя грамматика", а после его просмотра состоится обсуждение.

Кроме того, посетители смогут разобраться в значении средневековых изображений.