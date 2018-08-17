Прощание с писателем Шаровым пройдет 20 августа

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Прощание с писателем Владимиром Шаровым состоится 20 августа, передает Агентство "Москва".

"Прощание пройдет в понедельник 20 августа в 12:00 в зале №1 Центральной клинической больницы", – рассказали в пресс-службе Института перевода. Уточняется, что сбор начнется в 11:40 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25.

Ранее в "Редакции Елены Шубиной" издательства АСТ сообщили о том, что автор многих отечественных произведений, лауреат премии "Русский Букер" скончался на 67-м году жизни.