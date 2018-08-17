Порядок во время матча на "ВЭБ Арене" обеспечат около 2 тысяч человек

17 августа 2018, 15:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около двух тысяч человек будут обеспечивать общественный порядок во время футбольного матча, который пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" 18 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Как отмечается, примерно 1,5 тысячи полицейских и сотрудников Росгвардии, а также порядка 500 работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб обеспечат порядок на стадионе и прилегающей к нему территории.
"В рамках реализации обеспечения безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками", – говорится в сообщении пресс-службы.
Зрителям напомнили о необходимости соблюдать общественный порядок.
На столичном стадионе "ВЭБ Арена" пройдет матч четвертого тура чемпионата России по футболу. На поле встретятся команды ЦСКА и "Арсенал".
В Роспотребнадзоре ранее выступили против продажи пива на стадионах. В ведомстве считают, что это будет способствовать алкоголизации населения. При этом в пресс-службе Минэкономразвития отметили, что принимать решение о продаже пива на стадионах стоит только после проведения анализа практики по реализации алкогольной продукции на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира по футболу 2018 года.
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