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Общество

17 августа, 14:54

Москалькова выступила за либерализацию наказаний за лайки и репосты

общество

Фото: ТАСС/Александра Щербак

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала предложение либерализовать статью 282 УК РФ в части наказания за лайки и репосты в социальных сетях.

По ее словам, не стоит искусственно расширять число россиян с судимостью. "Я поддерживаю идею либерализации этой статьи. Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью, потому что это в корне меняет жизнь людей", – цитирует Москалькову ТАСС.

Ранее Mail.ru Group предложило Госдуме внести законопроект об амнистии осужденных за репосты, лайки и публикацию изображений в социальных сетях.

Сейчас такие действия нередко попадают под статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.

Инициатива может затронуть те случаи, когда лайки и репосты не имели общественно опасных последствий. Для создания правовой базы в компании считают необходимым дать юридические определения "постам", "репостам", "лайкам" и "классам".

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