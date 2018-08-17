В России предложили создать электронную карту избирателя

На выборах в Мосгордуму в 2019 году предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с паспортом болельщика (Fan ID), сообщает Агентство "Москва". С такой инициативой выступил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Алексей Венедиктов на пленарной сессии в ходе Конгресса общественных наблюдателей – 2018.
"Мы будем ставить вопрос о том, что в Москве на следующих выборах должен пройти эксперимент "Электронная карта избирателя". Когда не нужно создавать выездные участки, не нужно продлевать время голосования: где бы вы ни находились, если вы москвич, с этой картой одноразовой вы заходите в интернет, получаете на свой телефон код доступа и голосуете с того места, где бы вы ни были – в Липецке, Вашингтоне, Нью-Йорке", – сказал он.
По словам Венедиктова, общественников на эксперимент с электронной картой избирателя вдохновил паспорт болельщика, который показал свою эффективность в ходе чемпионата мира по футболу. Общественный штаб уже обсуждает с разработчиками паспорта болельщика возможности создания электронной карты избирателя. Он отметил, что если удастся решить технические вопросы, он выйдет с этим предложением в Московскую избирательную комиссию и Центральную избирательную комиссию.
Венедиктов подчеркнул, что предлагает разработать электронные карты в качестве эксперимента и ввести их в одном из городских округов. При этом подчеркивается, что электронное голосование должно стать дополнением к голосованию на участках, а не заменить его.
Выборы в Мосгордуму состоятся в 2019 году.
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