Мастерскую художника Кабакова передадут Третьяковской галерее

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Мастерскую художника Ильи Кабакова в Москве передадут в ведение Третьяковской галереи. Об этом передает Агентство "Москва".
"Мастерская была "меккой" для всех, кто хотел узнать о важных событиях в современном искусстве. Мастерская превратится в музейное пространство с реальными живыми вещами художника. Мы собираемся сделать из мастерской музей, который расскажет историю московского концептуализма", – сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова.
По ее словам, мастерская станет также площадкой для встреч и дискуссий.
"Мы хотим, чтобы так же, как в 1980-е года, в пространстве мастерской не было ничего чужого, привнесенного из современного мира. При этом, она продолжит оставаться пространством для встреч и дискуссий об актуальных темах настоящего", – подчеркнула Трегулова.
Ранее Третьяковская галерея изменила правила проведения учебных занятий в музее. Теперь учебные занятия в музее будут бесплатными не только для студентов профильных, но и для учащихся непрофильных вузов.
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