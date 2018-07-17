Жара, отступай. Синоптики рассказали о погоде в столице 18 июля

Фото: Портал Москва 24/Евгения Смолянская
В среду, 18 июля, жара в столице немного спадет, сообщает телеканал Москва 24. Синоптики обещают осадки с грозами, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. В течение дня температура воздуха в городе может упасть до плюс 18 – плюс 20 градусов тепла.
Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что в середине недели в столице усилится влияние приближающегося с юга циклона.
"Облаков в небе станет больше. Днем местами вновь будут возможны кратковременные дожди и грозы. В ночные часы в столице плюс 18 – плюс 20, в районах Московской области – от 16 до 21 градуса тепла. Днем же температура воздуха начнет понижаться, но пока это понижение будет чисто символическим", – сказал он.
По словам метеоролога, до конца недели погода в городе будет неустойчивой. В выходные воздух прогреется до 30 градусов.
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