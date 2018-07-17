Госдума разрешила физлицам оплачивать налоги авансом

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет возможность гражданам платить налоги через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Кроме того, вводится единый налоговый платеж физического лица.

Единый платеж можно перечислять на счет Федерального казначейства в счет оплаты налогов. Таким образом, авансом можно погасить транспортный, имущественный, земельный налоги, передает Агентство "Москва".

Налогоплательщик должен перечислять платеж по месту жительства или пребывания. Внести платеж за налогоплательщика сможет любое другое лицо. Также закон дает возможность оплатить налоги через МФЦ.

Документом также вводится ответственность местных администраций, организаций федеральной почтовой связи и МФЦ за нарушение срока перечислении платежей в российскую бюджетную систему.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении НДС на два процента с начала 2019 года. Согласно рекомендациям, налог на добавленную стоимость составит 20 процентов.