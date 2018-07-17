Почти два миллиона человек стали гостями фан-зоны ЧМ-2018 на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти два миллиона человек посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 на Воробьевых горах, который проходил в официальной фан-зоне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В департаменте спорта и туризма столицы уточнили, что матчи на Воробьевых горах посмотрели 1 862 000 зрителей. А с учетом всех мероприятий фестиваль болельщиков FIFA в Москве посетили 1 912 200 человек.
На фестивале состоялось 62 трансляции игр чемпионата. На открытии фестиваля здесь можно было увидеть Кубок мира FIFA. Фестиваль посещали Александр Кержаков, Марсель Десайи и Златан Ибрагимович.
Фан-зона на Воробьевых горах стала лидером по популярности среди фан-зон городов, принимающих мундиаль. Ежедневно на ней было порядка 80 тысяч человек. А 7 июля, когда российская команда встретилась в четвертьфинале со сборной Хорватии, на площадке собрались 167 тысяч человек. Демонтировать фан-зону собираются 24 июля.
Турнир проходил в 11 городах в России с 14 июня по 15 июля. Москва приняла 11 матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак", которые оказались заполнены на 100 процентов. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая обыграла хорватов в финале со счетом 4:2.
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