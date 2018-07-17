Правительство образовало совет по проведению Десятилетия детства в России

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Совет по проведению Десятилетия детства образовало правительство России. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Основными задачами совета будет обсуждение проблем и практики реализации мероприятий в рамках Десятилетия детства, сообщает "Газета.ру". Он также займется организацией взаимодействия федеральных и местных органов исполнительной власти, общественных объединений, научных и других организаций, участвующих в мероприятиях.

Проект "Десятилетия детства" создан, чтобы повысить благосостояние семей с детьми. Предполагается также развитие детской инфраструктуры, а также решение вопросов в сферах образования и здравоохранения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий в рамках реализации программы Десятилетие детства. Среди них усиление профилактики детского суицида, создание школьного телевидения и другие проекты.