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Общество

17 июля, 09:44

Правительство образовало совет по проведению Десятилетия детства в России

общество дети

Фото: depositphotos/konradbak

Совет по проведению Десятилетия детства образовало правительство России. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Основными задачами совета будет обсуждение проблем и практики реализации мероприятий в рамках Десятилетия детства, сообщает "Газета.ру". Он также займется организацией взаимодействия федеральных и местных органов исполнительной власти, общественных объединений, научных и других организаций, участвующих в мероприятиях.

Проект "Десятилетия детства" создан, чтобы повысить благосостояние семей с детьми. Предполагается также развитие детской инфраструктуры, а также решение вопросов в сферах образования и здравоохранения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий в рамках реализации программы Десятилетие детства. Среди них усиление профилактики детского суицида, создание школьного телевидения и другие проекты.

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