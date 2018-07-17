Патриарх Кирилл прошел 21 км крестным ходом вместе с паломниками

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В Екатеринбурге патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошел вместе с паломниками крестный ход от Храма на Крови до Ганиной ямы. Расстояние в 21 километр паломники и патриарх прошли меньше чем за четыре часа, сообщает телеканал Москва 24.

В этом году на крестный ход пришли около 100 тысяч паломников.

После крестного хода патриарх вернулся в монастырь, где отслужил молебен у шахты, куда были сброшены тела расстрелянных членов семьи Романовых.

Патриарх Кирилл приехал в Екатеринбург на памятные мероприятия "Царских дней", посвященных 100-летию гибели царя Николая II и его семьи.

В ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг. В 2000 году членов царской семьи причислили к лику святых.