Будущие контрактники рассказали о готовности помочь стране в трудный момент

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Добровольцы, посетившие единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве, рассказали о причинах своего решения вступить в ВС РФ. Общаясь с журналистами, они отметили, что готовы помочь Родине в трудный момент.

"Если не мы, то кто, в общем-то. У меня есть опыт службы. Просто срочную службу проходил, но все-таки. Я люблю свою страну. Я желаю ей победы", – сказал один из будущих участников СВО.

Другой мужчина поделился, что будет принимать участия в боевых действиях уже не в первый раз. Он подчеркнул, что хочет, чтобы российский народ и дальше спокойно жил.

Еще один контрактник отметил, что сражаться за Россию пошли многие его знакомые, родственники. Сам он не хочет оставаться в стороне от происходящего и поэтому решил вступить в войска.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Он работает с 09:00 до 20:00. Всю информацию о работе пункта и условиях набора гости могут получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для будущих контрактников создали чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит информацию о службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Кроме того, россияне могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения контракта с Минобороны РФ.



Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь стране