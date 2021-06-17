В Москве выявили 6 195 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за прошедшие сутки выявили 6 195 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"За сутки госпитализированы 1 854 человека. На ИВЛ находятся 532 человека", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа в городе после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 3 636 пациентов.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 106 615. В столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", – говорится в сообщении.

Сделать бесплатную прививку от COVID-19 можно по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва".

За последние сутки в России подтвердили 14 057 новых случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Камчатском крае и Кабардино-Балкарии.

Ранее россиянам сообщили, когда наступит пик роста числа заразившихся COVID-19 в стране. По расчетам математиков из Санкт-Петербургского государственного университета, он ожидается в конце июня.

По мнению завкафедрой математического моделирования энергетических систем университета, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, показатель может увеличиться примерно до 25 тысяч заболевших в сутки. При этом максимальное число активных больных составит 580 тысяч.