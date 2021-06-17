Баженов: мошенничество в отношении пенсионеров надо признать тяжким преступлением

Фото: Максим Манюров
Лидер общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал статистику, опубликованную сервисом ОНФ, по борьбе с кибер- и телефонным мошенничеством "Мошеловка".
Согласно данным сервиса, более 40% телефонных мошенников представляются сотрудниками банка. Популярны случаи, в которых звонившие говорят, что они представляют торговую площадку, государственную организацию или брокера.
В 54,4% случаев именно телефон используется в качестве связи с потенциальной жертвой. В сервис также поступали данные с жалобами на мошеннические сайты, соцсети, мессенджеры, рекламные объявления, e-mail-рассылку.
Баженов призвал жителей быть внимательными, чтобы не попадать в сети манипуляторов. Он также предложил внести изменения в законодательство: ужесточить ответственность за телефонное и кибермошенничество. Также для быстрого розыска телефонных преступников мобильные компании и банки необходимо обязать предоставлять данные правоохранительным органам не позднее суток с момента преступления, добавил общественник.
"Нельзя допускать, чтобы от рук мошенников страдали пожилые люди, наши с вами родители, бабушки, дедушки. Считаю, что мошенничество в отношении пенсионеров и социально незащищенных граждан необходимо признать тяжким преступлением", – заключил Баженов.
Ранее стало известно, что телефонные мошенники в России начали использовать новую схему вымогательства денег – потенциальным жертвам и их родственникам они угрожают расправой, а также подсылают к ним подставных участковых.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
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