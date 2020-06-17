ВОЗ прекратит испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Всемирная организация здравоохранения прекратит испытания гидроксихлорохина в рамках поиска препарата для эффективной борьбы с коронавирусом. О данном решении сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо, передает ТАСС.
Она заявила, что лекарства, основанные на нем, не способствуют снижению смертности при лечении заболевших COVID-19. Данный вывод основан на ряде исследований и публикаций, которые были рассмотрены ВОЗ.
Рестрепо отметила, что это решение не является рекомандацией организации.
"В ВОЗ приняты совершенно другие процедуры разработки рекомендаций. Это решение принято в отношении испытания, и оно не касается использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики", – сообщила эксперт.
Гидроксихлорохин является препаратом против малярии. Его использовали в некоторых странах для лечения коронавируса. В частности, Минздрав РФ одобрял применение препарата, основанного на гидроксихлорохине, при лечении пациентов с COVID-19.
Недавно в ведомстве сообщили, что министерство здравоохранения постоянно контролирует эффективность и безопасность данного вещества. Кроме того, было подчеркнуто, что в Минздраве располагают всеми последними данными по эффективности и безопасности лекарственных препаратов, которые применяются при терапии.
В ВОЗ приостановили испытания лекарства от коронавируса
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