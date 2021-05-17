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Общество

17:48

В ВОЗ отметили снижение заболеваемости коронавирусом в мире

общество

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Количество новых случаев коронавируса в мире снижается вторую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

При этом он отметил, что пандемия завершится еще не скоро. Кроме того, во многих странах ситуация с инфекцией вызывает опасения, цитирует ТАСС специалиста.

За последние сутки в России подтвердили 9 328 новых случаев COVID-19, при этом в 1 556 из них болезнь проходила без клинических проявлений. В России за все время пандемии зафиксировали 4 949 573 случая коронавирусной инфекции.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах.

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