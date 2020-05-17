Еще 1 458 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице еще 1 458 пациентов вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 458 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490 человек", – сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей.

В стране за прошедшие сутки подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогов в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случаев.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что до 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано. По его словам, ослабление домашнего режима в столице может стать допустимым с середины следующей недели.

Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

При этом с 12 мая в городе возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.